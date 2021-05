Strage discoteca: sindaco tra imputati, verità a ogni costo

(ANSA) - ANCONA, 24 MAG - "Massima collaborazione, doverosa per la verità, costi quello che costi". Tra i 19 imputati del procedimento 'bis' ad Ancona per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo - la notte dell'8 dicembre 2018 morirono sei minorenni e una madre 39enne - c'è anche il sindaco Matteo Principi come componente della Commissione di vigilanza che nel 2017 diede l'autorizzazione per i pubblici spettacoli all'ex capannone agricolo che non avrebbe neanche ottenuto la variante urbanistica come locale da ballo.

Principi oggi era in udienza al quinto piano del Palazzo di giustizia: pesanti i reati, contestati a vario titolo agli imputati, tra cui disastro colposo, cooperazione in omicidio colposo, lesioni e falso.

"La mia presenza è per confermare che ci siamo, - dice prima dell'udienza, affiancato dal proprio legale, l'avv. Marina Magistrelli - come ho detto sin dal primo momento di questa drammatica vicenda: per ritrasmettere la volontà di raggiungere la verità, la massima collaborazione doverosa, costi quello che costi. Con tanta sofferenza e tanto impegno ma mi sembrava giusto esser presente stamattina". Ulteriore motivo della presenza è "rappresentare la comunità ferita di Corinaldo".

Il sindaco non chiederà riti alternativi come l'abbreviato o il patteggiamento. "Rito ordinario? Sicuramente - riferisce - abbiamo tante cose da raccontare per aiutare gli inquirenti a raggiungere la verità, grazie anche al nostro supporto tecnico, in questi periodi abbiamo lavorato, studiato e approfondito".

