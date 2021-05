Ilaria Alpi, Fico: fare luce su quel barbaro omicidio è prioritario

"Fare luce su quel barbaro omicidio è una questione prioritaria per il nostro Paese. Una questione sulla quale sono tornato più volte nel corso del mio mandato da Presidente della Camera e sulla quale continuerò ad impegnarmi, come ho fatto per altre pagine oscure della nostra storia repubblicana". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, a Compiano nel Parmense durante la cerimonia in ricordo della giornalista Ilaria Alpi. "Nonostante le diverse indagini giudiziarie ed il lavoro della Commissione parlamentare di inchiesta che ha operato nella XIV Legislatura - ha aggiunto Fico - ancora non sappiamo chi e per quali ragioni uccise Ilaria e Miran a Mogadiscio". "Purtroppo, anche in questo caso, depistaggi, complicità e colpevoli omissioni hanno impedito di giungere alla verità, che ancora manca a distanza di 27 anni. Una situazione di cui è rimasto vittima anche Hassan Hashi Omar, cittadino somalo accusato ingiustamente dell'omicidio e detenuto per 16 anni prima della sentenza di revisione che lo ha assolto. Il mio pensiero va oggi anche a lui".

Ilaria Alpi, yuccisa in Somalia insieme al cineoperatore Miran Hrovatin, oggi avrebbe compiuto 60 anni.

"Non mollare la presa, perché la storia di Ilaria Alpi è la storia di una giornalista coraggiosa, che ha fatto giornalismo di inchiesta vero, fino in fondo, senza abdicare a quella che lei deputava la sua missione, insieme a Hrovatin. Oggi ribadiamo qui l'impegno della Camera dei deputati e delle istituzioni della Repubblica italiana ad andare avanti alla ricerca della verità e quindi della giustizia. Lo dobbiamo a Ilaria Alpi, a Miran Hrovatin e andremo avanti così", ha detto Fico a margine della cerimonia in ricordo della giornalista. "Ringrazio oggi tutta la comunità che si raccoglie per cercare verità e giustizia - ha aggiunto Fico - E in Italia ce ne sono tante e dobbiamo andare avanti su tutte".