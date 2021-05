Gel disinfettante nell'acqua, 12enne soccorso dal 118

Uno studente di 12 anni della provincia di Bologna è stato portato al Pronto soccorso di Modena dopo avere bevuto acqua dalla borraccia che, secondo gli accertamenti dei carabinieri, probabilmente per uno stupido scherzo tra compagni di classe era stata alterata, con l'aggiunta di gel per disinfettare le mani.

L'episodio, su cui indagano i militari della Stazione di Bazzano, è accaduto sabato: intorno alle 12.30 la centrale operativa ha ricevuto la chiamata per l'intervento in una scuola secondaria di primo grado del Bolognese. Lo studente, dopo avere bevuto dalla borraccia che si era portato da casa, si è sentito male ed è stato soccorso dal 118. Da accertamenti, è stato scoperto che, all'acqua, era stato aggiunto il gel. Lo studente, visitato dai medici, è poi stato dimesso. (ANSA).