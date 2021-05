Cultura: parco Villa Aldini a Bologna, apre 'inosservanza'

Occupare e rigenerare attraverso la cultura uno dei luoghi più belli e simbolici della prima collina bolognese, rendendo nuovamente accessibile alla comunità un bene storico e artistico di grande valore, in un'area messa recentemente in sicurezza: è la sfida di 'inosservanza', un progetto di residenza artistica e rigenerazione urbana nel parco di Villa Aldini a cura di archivio zeta, nell'ambito della rassegna Bologna Estate 2021.

Dal 26 maggio al 15 ottobre gli spazi esterni della storica villa a poca distanza dal centro cittadino, sul colle dell'Osservanza, saranno abitati e resi vivi da prove, letture, spettacoli, incontri e laboratori. Un calendario di iniziative che si svolgeranno a luce naturale, spesso al tramonto, per fare di Villa Aldini non solo un un luogo di ritrovo o scenografia perfetta per spettacoli, ma anche un punto di riferimento culturale per la città da primavera fino all'autunno.

La residenza artistica di archiviozeta prevede prove, allestimento, debutto e repliche tra luglio e agosto della nuova produzione diretta da Gianluca Guidotti ed Enrica Sangiovanni, ultima tappa del progetto 'Topografia Dostoevskij' nell'ambito del bicentenario dalla nascita. Gli spettacoli teatrali saranno affiancati da incontri con studiosi e letture tratte dalle opere dello scrittore russo. Al tema del viaggio sono invece dedicati gli appuntamenti di 'a piedi nudi' realizzati in collaborazione con la Biblioteca Amilcar Cabral e il Patto per la lettura Bologna, con presentazioni di libri e incontri, durante i quali sarà possibile accedere al servizio prestiti del sistema bibliotecario. Tre appuntamenti saranno dedicati all'incontro, all'ascolto e allo scambio tra danza e musica dal vivo. Tra le altre realtà coinvolte anche Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia nell'ambito della rassegna Archivio Aperto, con proiezioni sperimentali di materiali d'archivio e incontri.