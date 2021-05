Covid: in E-R altri 315 casi, sette morti

Sono 315 i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna sulla base di 10.208 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. L'età media dei contagiati è di 36 anni. Col Covid-19 sono morte altre sette persone, dai 63 ai 97 anni, per un totale di 13.153 da inizio pandemia. Ricoveri sostanzialmente stabili rispetto a ieri, ma al di sotto dei mille pazienti negli ospedali della regione: 123 sono le persone in terapia intensiva (uno in più da ieri) e 763 sono quelle nei reparti Covid (tre in meno).

Dei nuovi casi 115 sono asintomatici, 62 sono stati rilevati in provincia di Modena, 58 in quella di Parma, 57 in quella di Bologna (+7 dell'Imolese). I guariti sono 868 in più, i casi attivi 18.521 (-560), di cui il 95,2% in isolamento a casa.

Alle 12 sono state somministrate complessivamente 2.399.502 dosi di vaccino. Sul totale, 825.439 sono persone che hanno completato il ciclo vaccinale.