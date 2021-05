Covid, a San Marino una settimana senza nuovi casi

Nell'ultima settimana, dal 17 al 23 maggio, nessun nuovo caso di Coronavirus è stato rilevato nella Repubblica di San Marino. Attualmente ci sono quattro persone positive in isolamento nel proprio domicilio, mentre le persone in quarantena sono tre. È l'aggiornamento dell'Istituto per la sicurezza sociale del Titano. Nello stesso periodo sono stati eseguiti 706 tamponi. Fino a ieri sono state fatte 42.067 vaccinazioni, di cui 21.390 con la prima dose e 19.790 con la seconda dose, 887 (805 Sputnik e 82 Pzifer) con dose unica. Sono 51 i turisti stranieri che hanno effettuato la prima dose con il vaccino Sputnik V.