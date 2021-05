Corpi carbonizzati, due indagati perquisiti

I carabinieri di Ferrara hanno perquisito le case di un artigiano di 49 anni e uno studente di 20, indagati per il duplice omicidio dei cugini Dario e Riccardo Benazzi, avvenuto a Tresignana il 28 febbraio. I corpi dei due erano stati trovati carbonizzati in un'auto in un terreno agricoli. Sarebbero stati prima uccisi a colpi d'arma da fuoco e poi bruciati. I militari hanno trovato e sequestrato armi e munizioni, legalmente detenute dal 49enne, in un'abitazione vicina al luogo del delitto. Proseguono le indagini coordinate dal Pm Lisa Busato, "per consolidare il quadro probatorio a carico dei due ferraresi indagati", spiega l'Arma. (ANSA).