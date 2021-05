Confindustria Romagna, ordini e fatturato in ripresa

Ordini e fatturato in ripresa e prospettive di rilancio dell'export. È quanto emerge dall'indagine flash sul primo quadrimestre dell'anno del Centro studi di Confindustria Romagna che rileva come vi sia anche la propensione a mantenere il lavoro agile nel ritorno all'operatività ordinaria. Rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, il fatturato previsto è in crescita per il 58,8% del campione di aziende romagnole. La produzione è in crescita per il 58% degli intervistati, mentre gli ordini sono in aumento per il 62%. Il 64% delle aziende, poi, intende proseguire con in lavoro da casa. L'indagine evidenzia dunque che lo stato di salute dell'industria romagnola mostra miglioramenti, anche sul fronte internazionale visto che il 55% delle imprese giudica con successo la propria esperienza sui mercati esteri; quasi la metà si aspetta nell'anno in corso un recupero nelle esportazioni ai livelli precedenti la pandemia.

Alcuni, il 20%, si aspetta addirittura di superare i risultati del 2019.

"Dati incoraggianti" per il presidente di Confindustria Romagna, Paolo Maggioli, per il quale i primi quattro mesi "sono partiti particolarmente bene, forse oltre le attese", come ha detto a margine della presentazione dell'indagine. Gli industriali guardano con favore al procedere della campagna vaccinale. Per Maggioli bisogna puntare sulle infrastrutture per uscire dalla crisi, e sull'alleggerimento della burocrazia: "Auspichiamo che con il Pnrr su questo si lavori molto", e ha fatto l'esempio del codice degli appalti da rinnovare "per rendere il Paese più veloce".