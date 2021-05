Cinema: Ferrara Film Festival premia il regista Mike Newell

Il regista britannico Mike Newell riceverà il Dragone d'Oro alla carriera internazionale in occasione della sesta edizione del Ferrara Film Festival, diretto da Maximilian Law, in programma - in presenza - dal 29 maggio al 6 giugno. La cerimonia di consegna avverrà al Castello Estense nella serata conclusiva, quando verranno assegnati i Golden Dragon Awards alle opere vincitrici fra le 33 in concorso (info su www.ferrarafilmfestival.com/nominations). Per l'occasione il festival organizzerà una retrospettiva con proiezioni speciali di cinque delle sue principali opere (Mona Lisa Smile, Donnie Brasco, Quattro matrimoni e un funerale, Ballando con uno sconosciuto, Un incantevole Aprile), con ospiti come l'attrice Miranda Richardson, protagonista di numerosi ruoli in queste pellicole.

Insieme a lei saranno presenti la madrina del Ferrara Film Festival, Denny Mendez, e Alessandro Haber che, dopo aver ricevuto il premio alla carriera lo scorso anno, tornerà a Ferrara per presiedere la cerimonia di apertura della manifestazione. Verrà proiettato anche un cortometraggio sul tema Covid da lui diretto, in programma il 29 maggio al Cinepark Apollo, che ospiterà tutte le premiere. Il calendario del festival sarà arricchito da eventi a tema cinematografico, un galà di beneficenza, un talk show e altri appuntamenti in vari punti della città. L'1 giugno si svolgerà un evento speciale dedicato alle donne e al cinema con la proiezione e la premiazione del film 'Addio al Nubilato', che vedrà presenti in sala parte del cast e il regista Francesco Apolloni, cui verrà assegnato il Women Celebration Award. (ANSA).