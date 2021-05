Cc perseguitavano avvocato, accusati anche di falso e abuso ufficio

Cambiano le accuse nei confronti dei due sottufficiali dei carabinieri che erano accusati di stalking nei confronti di un avvocato e depistaggio per aver tentato di sviare le indagini, successive alla querela della vittima. Per oggi era fissata l'udienza preliminare, poi rinviata al 21 giugno, davanti al Gup del Tribunale di Bologna e la Procura ha cambiato il capo di imputazione per entrambi: rimane il reato di stalking, ma non c'è più il depistaggio, sostituito con i reati di abuso d'ufficio e falso.

Per il pm Stefano Dambruoso, che ha chiesto il rinvio a giudizio, i due perseguitarono il legale, che in passato aveva difeso uno di loro in un procedimento davanti al Tribunale militare, con false ordinazioni a domicilio di pizze, telefonate mute e l'iscrizione a un'agenzia matrimoniale. Poi, quando la vittima si era rivolta all'ex cliente in divisa per fare querela contro ignoti, i militari avrebbero omesso di astenersi in presenza di un interesse proprio, impedendo o ritardando l'accertamento dei fatti, configurando così il reato di abuso d'ufficio. Inoltre, nel ricevere la denuncia, hanno convinto il legale ad omettere alcune chiamate telefoniche moleste, alterando così il verbale, da qui l'accusa di falso. Nel processo la vittima è assistita dall'avvocato Giovanni Sacchi Morsiani

La scelta della Procura è arrivata dopo che la Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla misura cautelare della sospensione dal servizio decisa dal Riesame, annullata senza rinvio, stabilì che i comportamenti dei due carabinieri erano riconducibili al reato di molestie, e non di stalking, mentre per la Suprema corte non poteva sussistere il reato di depistaggio.