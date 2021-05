Bologna Festival ospita il Concerto Italiano di Alessandrini

La rassegna del Bologna Festival dedicata ai Grandi Interpreti prosegue il 25 maggio alle 20 col consueto appuntamento nella Basilica di Santa Maria dei Servi che mette a confronto brani strumentali di Antonio Vivaldi e brani sacri di Giovanni Battista Pergolesi. Assenti al festival da ben 14 anni, tornano Rinaldo Alessandrini e il suo Concerto Italiano, gruppo strumentale e vocale specializzato, fin dal 1984 anno di fondazione dell'ensemble, nell'esecuzione di musiche madrigalistiche e barocche, in particolare quelle italiane. Voci soliste saranno quelle del soprano Silvia Frigato e del contralto Sonia Prina. Il programma si aprirà con l'esecuzione della Sinfonia in si minore 'Al Santo Sepolcro' di Vivaldi cui seguirà il primo Salve Regina, quello in la minore per soprano, di Pergolesi. Ancora un brano vivaldiano, la Sonata in mi bemolle maggiore 'Al Santo Sepolcro', seguito dal secondo Salve Regina, quello in fa minore per contralto del compositore di Jesi. Un confronto ravvicinatissimo, dunque, per l'antifona mariana intonata dalle voci di soprano e di contralto in due diverse tonalità, l'una più semplice ed intima, l'altra percorsa da contrasti drammatici di gusto teatrale. Il capolavoro assoluto di Pergolesi, lo Stabat Mater, vertice supremo della musica sacra settecentesca, partitura che nella sua intima dimensione cameristica raggiunge vette di grande intensità emotiva, chiuderà la serata. (ANSA).