Si sporge per fare foto e cade, interviene Soccorso Alpino

Il Soccorso Alpino dell'Emilia-Romagna è intervenuto nel primo pomeriggio per recuperare un escursionista 50enne di Imola (Bologna), caduto in un dirupo dopo essersi sporto da una cornice rocciosa per fare alcune foto.

L'infortunio è avvenuto sulle colline di Castel d'Aiano, Appennino bolognese. L'uomo ha fatto un volo di una cinquantina di metri, procurandosi vari traumi, ed è stato poi ricoverato con ferite di media gravità. A dare l'allarme sono stati, poco dopo mezzogiorno, alcuni amici con i quali il 50enne era andato a fare una passeggiata in montagna. Il 118 ha inviato sul posto la squadra del Saer stazione Corno alle Scale, l'eliambulanza di Pavullo (Modena) dotata di verricello e i vigili del fuoco, anch'essi con l'elicottero. I pompieri hanno provveduto a rendere più sicura l'area, caratterizzata da una fitta vegetazione, per fare spazio e consentire lo sbarco dei sanitari dall'elicottero con il verricello. Il paziente è stato recuperato, sempre con il verricello, e trasportato all'ospedale Maggiore di Bologna. (ANSA).