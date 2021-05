F1: Monaco; Verstappen,sognavo di vincere qui fin da bambino

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "E' speciale vincere qui, è stata una gara fantastica, perchè bisogna mantenere sempre la concentrazione, gestire le gomme, sognavo fin da bambino di vincere qui": un compassato Max Verstappen commenta così il successo al gran premio di Monaco con la sua Red Bull.

Ai microfoni di Sky sorride ma non troppo in attesa della premiazione da parte del Principe Alberto di Monaco, e resta molto concentrato e serio, come se la gara non fosse finita. Si prende anche i complimenti di Serena Williams in diretta tv: "è un onore straordinario essere qui -dice la regina del tennis mondiale, peraltro molto amica di Lewis Hamilton- a vedere atleti incredibili come lui. Un consiglio a Max ? non credo di poter dare consigli in questo campo".

Poi anche Max si scioglie, "questo di Montecarlo è il gran premio che avrei voluto sempre vincere. Lo seguo fin da quando ero bambino, guardavo questa gara, sento molto orgoglio per questo successo, ora guardiamo avanti". (ANSA).