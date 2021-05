Meno di 300 nuovi casi e altri sei morti

Sono meno di 300, come non succedeva dal 9 ottobre, i nuovi positivi al Coronavirus in Emilia-Romagna, su 12.685 tamponi. Dei 299 nuovi casi, 98 sono asintomatici e 62 sono in provincia di Bologna (a cui si aggiungono 13 del circondario imolese), segue Forlì-Cesena con 46 e Parma con 44. E' l'incremento giornaliero più basso del 2021.

I guariti sono 547 in più di ieri, i casi attivi 254 in meno (19.082 in totale, di cui il 95,3% in isolamento a casa). I pazienti in terapia intensiva sono 122 (-4), quelli negli altri reparti 766 (-25) e si contano altri 6 morti, tra cui un 44enne nel Parmense.

Campagna vaccini: alle 13 sono state somministrate complessivamente 2.378.997 dosi dall'inizio; 816.622 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale. (ANSA).