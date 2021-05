Coniugi piacentini morti a Mottarone, lei festeggiava compleanno

Roberta Pistolato, 40 anni proprio oggi, e Angelo Vito Gasparro, 45, morti nell'incidente di Mottarone, erano coniugi residenti nel Piacentino, entrambi originari di Bari.

La coppia, residente da tempo a Castelsangiovanni, si trovava in gita al lago Maggiore per festeggiare il compleanno di lei.

La famiglia in Puglia però non ha più avuto sue notizie dalle 11, quando la 40/enne ha inviato alla sorella l'ultimo sms: "Stiamo salendo in funivia". Roberta era fresca di studi in Medicina e lavorava come guardia medica alla Asl di Piacenza.

