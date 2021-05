Carceri, il 5 giugno maratona oratoria a Bologna con Zuppi

Una maratona oratoria dal titolo 'Umanità, dignità, eccezionalità: il carcere e la pena' è organizzata dalla Camera penale di Bologna per il 5 giugno, dalle 9.30 alle 13.30, davanti al Carcere della Dozza in via del Gomito. L'iniziativa avrà la collaborazione di Radio Radicale ed è previsto un intervento del cardinale Matteo Zuppi. Si alterneranno avvocati, magistrati, accademici, esponenti della società civile, della politica e delle istituzioni Gli ospiti prenderanno la parola dal vivo in presenza o attraverso un contributo registrato audio-video che sarà trasmesso durante la manifestazione. Chi vorrà partecipare dal vivo, informa la Camera penale, potrà preannunciare l'orario approssimativo di arrivo alla postazione dandone previa comunicazione mail alla segreteria dell'evento.

Chi preferisse registrare il proprio intervento audio-video (preferibilmente non oltre i 3 minuti di durata) provvederà ad inviarlo via mail.

Lo scopo dell'iniziativa è quello di creare un ponte ideale di parole e pensieri verso chi vive "al di là del muro" la realtà quotidiana del carcere. L'evento sarà trasmesso in diretta attraverso i canali Youtube della Camera Penale di Bologna 'Franco Bricola' e le antenne di Radio Radicale: questo consentirà a tutti i detenuti di seguire la Maratona che avrà diffusione nazionale. (ANSA).