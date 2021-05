Torna 6.000 piantine, il crowdfunding delle Sardine

Dopo il successo dell'anno scorso, torna il crowdfunding interattivo di seimila piantine, iniziativa lanciata dalle Sardine, che ogni anno sostiene e rilancia la cultura e la socialità su Bologna e provincia. Si potrà acquistare una piantina sul sito 6000piantine.it e l'intero ricavato andrà a salvare i circoli Arci.

La piantina passerà per piazza Maggiore per comporre un messaggio di vicinanza, e si potrà ritirare oggi pomeriggio e domani nel circolo Arci indicato al momento dell'acquisto. "Se oggi siamo qui con un nuovo invito - ha detto la Sardina Mattia Santori - è perché non ci sentiamo al sicuro. Perché non vogliamo vivere in una città in cui gli spazi storici di socialità e cultura chiudono nell'indifferenza generale. Spiace dirlo in maniera schietta, ma se pensate che basti un like o una pacca sulle spalle per essere Sardine siete finiti nel posto sbagliato. Noi facciamo inviti e ci sporchiamo le mani. Le elezioni e le strette di mano vengono dopo. Aiutateci a presidiare il buono - ha concluso Santori - prima che torni la paura del cattivo. Fate un gesto politico e date vita a queste piantine resistenti".