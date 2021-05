'Museo più piccolo e ricco del mondo' nascerà nel Reggiano

Albinea, in provincia di Reggio Emilia, avrà il suo museo. Un museo antico e moderno, che racconterà e narrerà storie al tempo stesso locali e internazionali. Si chiamerà 'Storie che Pesano, il museo più piccolo e ricco del Mondo': il progetto nasce su idea di Corrado Ferrari, presidente della Pro Loco, e di Matteo Incerti, giornalista e scrittore che alle vicende belliche e umane accadute ad Albinea ha dedicato tre romanzi storici, insieme a Comune, Anpi e al Comitato Gemellaggi Albinea.

Il museo avrà sede nei locali della ex pesa pubblica, di proprietà del Comune: in futuro aumenterà la propria dotazione e potrà allargarsi in sedi più ampie, ma avrà sempre il cuore nella pesa a due piani sulla piazza centrale del paese, testimone della storia di Albinea dall'Unità d'Italia a oggi.

"L'idea è quella di sfruttare la multimedialità per poter far conoscere tantissime storie in questi spazi originali su due piani - spiegano Ferrari e Incerti - Racconti su schermi multimediali, video che andremo di volta in volta a realizzare, si collegheranno a passeggiate e percorsi ciclistici sul territorio. Storia, storie umane, natura unite alla buona cucina del territorio: sarà questo il binomio. Tante sono le storie che pensiamo di inserire: dalle vicende dei militari albinetani nella Grande Guerra, alla storia di Emilio Lodesani, primo aviatore di Albinea caduto durante la Prima Guerra mondiale, alle vicende belliche e post belliche degli eroi scozzesi, inglesi, irlandesi, italiani, russi, spagnoli di 'Operazione Tombola', l'assalto al comando tedesco a Botteghe d'Albinea nel marzo 1945, al sacrificio dei cinque tedeschi che dissero 'no' a Hitler otto mesi prima nello stesso luogo, alle storie degli aerei e aviatori americani caduti sulle nostre colline tra il 1944 e il 1945".

Chi avesse piccoli cimeli, materiali audio-video in casa e vuole proporre la donazione al progetto può inviare una mail a biblioteca@comune.albinea.re.it, prolocoalbinea@virgilio.it oppure albinea@anpireggioemilia.it. (ANSA).