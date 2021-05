Giro: 14/a tappa; Fortunato doma lo Zoncolan, Bernal tiene

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - L'emiliano Lorenzo Fortunato ha vinto per distacco la 14/a tappa del 104/o Giro d'Italia di ciclismo, da Cittadella (Padova) al Monte Zoncolan (Udine), lunga 205 chilometri. Per il corridore della Eolo-Kometa è la vittoria in carriera da professionista. Il colombiano Egan Bernal ha conservato la maglia rosa, attaccando nel finale e chiudendo al quarto posto, con un ritardo di 1'43'' sul vincitore. (ANSA).