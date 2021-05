F1: Monaco; a Verstappen 3/e libere, poi Sainz e Leclerc

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Max Verstappen sulla Red Bull è stato il più veloce nella terza sessione di prove libere in vista del gran premio di Monaco di F1. Con il tempo sul giro di 1:11.294 l'olandese ha preceduto la Ferrari di Carlos Sainz di appena 47 millesimi e quella di Charles Leclerc di 258. Quarto miglior tempo per Valtteri Bottas con la Mercedes, staccato di 471 millesimi, mentre il suo compagno di scuderia e campione del mondo Lewis Hamilton è stato settimo, con un ritardo di 726 millesimi. Buona prova di Antonio Giovinazzi sull'Alfa Romeo, all'undicesimo posto. Incidente per Mick Schumacher che con la sua Haas ha toccato le barriere, e distrutto la vettura, ma lui ne è uscito fortunatamente indenne. Appuntamento per tutti alle 15 con le qualifiche. (ANSA).