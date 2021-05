Estate teatrale a Carpi, 23 spettacoli fra concerti e prosa

(ANSA) - CARPI, 22 MAG - Subsonica e Marlene Kuntz, i jazzisti Stefano Bollani, Brad Mehldau e Fred Hersch, le cantanti Sarah Jane Morris e Tosca, gli attori Sergio Rubini e Alessandro Preziosi: è il programma realizzato dal Teatro Comunale di Carpi (Modena) per l'estate cittadina, che andrà in scena dal 21 giugno al 23 agosto in piazza dei Martiri e nel cortile d'onore di Palazzo dei Pio.

Fra concerti e prosa, 'Accade d'estate a teatro' prevede 23 appuntamenti, quasi tutti gratuiti, raggruppati nelle tradizionali rassegne del Comunale: L'Altra Musica, L'Altro Teatro, CarpInJazz e CarpInClassica. Il risultato è una stagione che Carlo Guaitoli, direttore artistico e curatore, definisce "estremamente ricca, brillante e di grande qualità".

Il cartellone offrirà anche spettacoli come 'Il ritorno di Cristoforo Colombo', con Alessandro Vanoli (prima nazionale), un omaggio ad Astor Piazzolla, una 'Festa veneziana' con balli e concerti del '600 e '700, un 'Beatles Concerto Grosso' dove i Fab Four saranno arrangiati nello stile di Händel, Vivaldi e Bach e, in collaborazione con Mundus, i concerti di Enzo Avitabile e di Rachele Bastreghi (Baustelle). (ANSA).