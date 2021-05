Zaki: petizione per cittadinanza tradotta in quattro lingue

La petizione per chiedere di conferire la cittadinanza italiana onoraria per Patrick George Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto, è diventata internazionale ed è stata tradotta in inglese, francese, spagnolo e tedesco. Oggi, su Change.org, ha già raggiunto le 221.249 firme e l'obiettivo della community 'Station to Station', che ha lanciato l'iniziativa rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, "è che possano aderire - spiega il portavoce Moreno Zoli - anche i cittadini di altri Paesi per la richiesta di una cittadinanza Europea".