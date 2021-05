Zaki: menzione di Sport e diritti umani per le Zebre

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Le Zebre del rugby hanno ricevuto una menzione in occasione del premio 'Sport e Diritti Umani' per l'adesione alla campagna per la liberazione di Patrick Zaki e l'esposizione degli striscioni allo stadio Lanfranchi di Parma.

Il riconoscimento, di Amnesty International Italia e Sport4Society, viene conferito dal 2019 ad atleti, società o organizzazioni sportive per una scelta o un gesto simbolico o concreto di grande significato, a favore dei diritti umani. Quest'anno è stato premiato l'ex calciatore Claudio Marchisio, ma una menzione speciale è andata alla franchigia federale, con sede a Parma.

"Zebre Rugby Club - ha scritto la giuria presieduta dal giornalista Riccardo Cucchi - è una squadra consapevole del proprio ruolo pubblico, pronta a schierarsi in favore dei diritti e per l'inclusione. Non ha sorpreso affatto quindi, dopo il calendario contro l'omofobia e altre iniziative solidali, l'adesione alla campagna 'Libertà per Patrick Zaki', l'esposizione degli striscioni nello stadio Lanfranchi di Parma e l'invito incessante ad aderire all'appello e alla campagna di Amnesty International per la scarcerazione dello studente egiziano dell'Università di Bologna". (ANSA).