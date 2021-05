Teatro, Villa Torlonia apre cortile con rassegna 'Reverso'

(ANSA) - SAN MAURO PASCOLI (FORLÌ-CESENA), 21 MAG - La stagione teatrale di Villa Torlonia a San Mauro Pascoli (FC), si sposta nel cortile all'aperto del polo culturale romagnolo. Un calendario di spettacoli, quello della rassegna 'Reverso', da giugno ad agosto, che conta fra i nomi Vasco Brondi, Marco Paolini, Ascanio Celestini, Mario Perrotta, Adrian Fartade, Claudio Morici e Roberto Mercadini che è anche curatore della rassegna, insieme a Stefano Bellavista, e che porterà in scena in anteprima il monologo 'Dante. Più nobile è il volgare' nel settecentesimo anniversario dantesco.

"Abbiamo tanta voglia di fare teatro - ha detto a margine della presentazione Mercadini parlando della riapertura dei teatri - e mi sembra che anche il pubblico abbia voglia di vedere e ascoltare. Soprattutto ascoltare perché qui faremo un teatro di parola. Siamo a casa di Giovanni Pascoli e quindi la parola è al centro del nostro modo di fare teatro che è essenziale, scabro, arcaico, perché la narrazione accompagna l'uomo da sempre".

"Il bisogno di socialità dei giovani e delle persone in generale non l'abbiamo potuto soddisfare" durante il lockdown, racconta la sindaca di San Mauro Pascoli Luciana Garbuglia. "Il bisogno di trovarsi e fare un'esperienza insieme" si è fatto sentire "e il teatro è qualcosa di meraviglioso da questo punto di vista perché ci si trova uniti in un'emozione", aggiunge. La rassegna vedrà anche le collaborazioni con Giardino della poesia 2021, una sfida tra poeti improvvisatori, e Santarcangelo Festival 2050 con due spettacoli. Inoltre, novità di quest'anno, parte il 30 giugno Villa Torlonia // Arte con una mostra di Paolo Ventura. (ANSA).