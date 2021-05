Strage Bologna: teste Cavallini fa scena muta in aula

L'ex Nar Gilberto Cavallini, condannato in primo grado, nel gennaio 2020, all'ergastolo per concorso nella strage del 2 agosto 1980, si è seduto nuovamente in un aula del Tribunale di Bologna per testimoniare davanti alla Corte D'Assise nel nuovo processo sulla bomba del 2 agosto 1980. Chiamato come teste assistito nell'ambito del processo che vede come principale imputato per concorso in strage l'ex Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, si è avvalso della facoltà di non rispondere (come aveva già annunciato) e non ha proferito altra parola.

Cappellino in testa e sguardo basso Cavallini ha incrociato Bellini, oggi presente in aula, per pochi secondi. Anche con i giornalisti Cavallini non ha voluto parlare limitandosi a dire "buon lavoro, grazie, non ho niente da dire".

Finita la sua testimonianza lampo Cavallini si è allontanato con i suoi due avvocati, Gabriele Bordoni e Alessandro Pellegrini.