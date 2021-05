Nascono fratini su spiagge ravennati, specie sotto tutela

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Sono nati dei pulcini di fratino, specie sotto tutela, sulle spiagge della costa ravennate, sorvegliati dai volontari di numerose associazioni per l'ambiente riunitesi nella rete 'Salviamo il fratino dalla costa ravennate', insieme agli ornitologi di Asoer.

In sinergia con il Comune di Ravenna e la Cooperativa Spiagge, che hanno pianificato anzitempo lo spianamento della duna invernale proprio per non interferire con la possibile deposizione delle uova, in collaborazione con il Parco del Delta del Po, i Carabinieri Forestali e la Guardia Costiera - Capitaneria di Porto, i volontari operano affinché questa specie gravemente minacciata di estinzione possa trovare ospitalità anche sui lidi romagnoli.

Ora per circa un mese i pulcini lasceranno il nido e, insieme ai genitori, correranno su tutta la spiaggia e in riva al mare alla ricerca di cibo. Sono più piccoli di una pallina da ping pong e color della sabbia, quindi pressoché invisibili. Si possono tuttavia individuare con un po' di attenzione perché si muovono velocissimi. L'avvertenza è dunque a fare attenzione, bagnanti e proprietari di cani che non andrebbero lasciati sciolti. (ANSA).