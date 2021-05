Modenantiquaria Evolution, nove giorni di arte in streaming

(ANSA) - MODENA, 21 MAG - Modenantiquaria organizza una rassegna online di incontri con i protagonisti dell'antiquariato: nove appuntamenti per dialogare di arte, antiquariato e cultura, dal 22 al 30 maggio in diretta streaming sui canali social di Modenantiquaria e di Bper Banca Forum Monzani. La manifestazione, che da 34 anni si svolge a ModenaFiere (la prossima è in programma dal 5 al 13 febbraio 2022) ed è riferimento per chi ricerca l'eccellenza nel settore dell'antiquariato e ama confrontarsi con un'offerta ampia e diversificata, propone in questa occasione la formula innovativa 'Modenantiquaria Evolution, Arte Bellezza Passione on air'.

Verranno presentate anche due novità in programma il prossimo anno, tra cui la prima edizione di 'Sculptura. Capolavori italiani dal XIII al XX secolo', una nuova sezione espositiva: l'opera scultorea negli ultimi tempi sta vivendo una stagione di creatività, capace di suscitare un rinnovato interesse di mercato. L'esposizione, su una superficie di circa 500 metri quadrati, sarà caratterizzata da un percorso ispirato alla tradizione del giardino all'italiana. Sarà inoltre rinnovato 'Petra, XXVII Salone dell'Antico, della Decorazione & del Design per Parchi, Giardini e Ristrutturazioni', con la realizzazione di un nuovo progetto che rafforzerà il significato e l'identità di una mostra unica in Europa per la proposta di oggetti antichi di arredo per giardini ed esterno. Le opere delle gallerie saranno armonizzate in un contesto con un'ambientazione di 2800 metri quadrati di verde e un allestimento che ne valorizzi la particolarità. (ANSA).