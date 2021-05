F1: Monaco: Leclerc "il mio sogno vincere qui"

(ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Se devo sognare, il sogno è quello di vincere qui": Charles Leclerc è stato il protagonista della prima giornata di prove libere in vista del gran premio di Montecarlo, e ora sogna a occhi aperti. Ieri con la Ferrari ha stracciato tutti sul circuito cittadino, oggi a Sky Sport confessa il suo duplice sogno, non solo portare di nuovo la rossa sul primo gradino del podio, ma anche vincere a casa propria. "Purtroppo qui non è andata molto bene in passato - racconta - ma è anche vero che sono stato sempre competitivo.

Certo, non ho finito la gara che è la cosa più importante, ma sono pronto a dare tutto, come sempre. E speriamo che quest'anno vada meglio".

"Anche se sembra ieri, sono cresciuto tanto, dice poi il pilota della Ferrari rispondendo a una domanda. Arriviamo da una stagione 2020 molto difficile e ho imparato tanto. Anche a prendere un pò meno rischi quando non serve. Ho imparato ad essere più concreto. Sono contento per adesso di questo 2021 perché sono riuscito ad essere abbastanza concreto ed è quello che volevo fare quest'anno. Quindi per adesso tutto bene, ma dobbiamo continuare a lavorare tanto perché i 'quarti posti' non è che mi facciano impazzire e vorrei andare avanti".

"Il sogno di questo week end ? Se devo sognare, il sogno è vincere. Solo la vittoria mi permette di farlo. Ma per ora resta tale, realisticamente sarà difficile". (ANSA).