Covid: in E-R i ricoveri scendono sotto quota mille

Scendono sotto quota mille i ricoveri per Covid-19 in Emilia-Romagna: in terapia intensiva ci sono ad oggi 127 pazienti (dieci in meno da ieri) e negli altri reparti ci sono 851 persone (36 in meno). Non succedeva da ottobre. È quanto emerge dal bollettino della Regione che dà conto anche di 412 nuovi casi di coronavirus individuati su quasi 21.800 tamponi delle ultime 24 ore. Si contano ancora sette morti, tutti nel Bolognese, di età compresa fra i 56 e i 93 anni. L'età media dei contagiati è di 36 anni e dei nuovi positivi 154 sono asintomatici, individuati attraverso screening e contact tracing. I casi attivi scendono ancora e raggiungono quota 21.208, il 95,4% dei quali in isolamento domiciliare. Le province con il maggior numero dei casi sono Bologna (100) e Parma (79).