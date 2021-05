Concorso per stilisti, calzatura femminile ispirata a Dante

(ANSA) - BOLOGNA, 21 MAG - Una calzatura femminile ispirata a Dante Alighieri: l'idea arriva dagli imprenditori della scarpa di San Mauro Pascoli riuniti nell'associazione Sammauroindustria (Casadei, Gianvito Rossi, Giuseppe Zanotti, Pollini, Sergio Rossi, insieme alla scuola del Cercal), con il concorso internazionale per giovani stilisti 'Un Talento per la Scarpa'.

'La Divina scarpa' è il tema della 21/a edizione, che mette in palio tremila euro, un periodo formativo nel distretto.

L'iniziativa è un omaggio per i 700 anni della morte di Dante, raccontato in maniera creativa attraverso il fashion d'alta moda. Per prendere parte al concorso è necessario realizzare bozzetti, ricerche stilistiche, prototipi e collage di immagini sul tema della 'Divina Scarpa'. La partecipazione è gratuita e riservata ai giovani nati dopo il 31 dicembre 1989, senza limiti di età per coloro che sono iscritti alle scuole di design o d'arte. Il termine ultimo per la consegna dei lavori è il 30 giugno.

I partecipanti devono iscriversi online nella pagina del Cercal. Gli autori dei primi dieci bozzetti classificati saranno segnalati alle aziende calzaturiere di San Mauro.

Il lavoro vincitore della scorsa edizione è stato realizzato dallo spagnolo Luis Felipe Alvarez Torres. (ANSA).