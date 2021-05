Sequestrati a Ravenna 2.196 giocattoli prodotti in Cina

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Sequestrati dalla Guardia di Finanza e dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Ravenna, 2.196 giocattoli elettrici e radiocomandati - giunti dalla Cina al porto della città romagnola - tra cui droni, auto radiocomandate, elicotteri e fucili con luci e suoni.

L'importatore italiano dei prodotti, una società con sede nella provincia di Ravenna, è stato raggiunto da una sanzione amministrativa.

Nel dettaglio, al momento del controllo, - compiuto dai finanzieri e dai doganieri ravennati - benché i giocattoli presentassero il marchio 'CE', l'importatore ha esibito i una documentazione tecnica incompleta e non idonea ad attestare la conformità dei prodotti rispetto agli standard comunitari di sicurezza stabiliti per le apparecchiature radio e per i giocattoli, soprattutto in considerazione della loro destinazione ai più piccoli.

Per questo l'intera spedizione è stata sottoposta a sequestro amministrativo con sospensione dello svincolo doganale ed è stata effettuata una segnalazione al ministero dello Sviluppo Economico, quale autorità di vigilanza sul mercato.

