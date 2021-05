'Ndrangheta: sequestrato oltre un milione a imprenditore nel Reggiano

Il sequestro di nove immobili, dislocati in provincia di Reggio Emilia e i terreni annessi, ditte operanti nel settore dell'edilizia, conti correnti e autovetture, per un valore che supera un milione di euro. E' quanto ha disposto dal Tribunale di Bologna - su proposta del Questore di Reggio Emilia - nei confronti di un imprenditore edile 43enne originario di Crotone, ma residente da tempo nella città emiliana. Il provvedimento è legato all'operazione ribattezzata 'Libra' condotta dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza contro le infiltrazioni della 'ndrangheta in regione.

Le indagini patrimoniali della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza, a quanto si apprende, hanno dimostrato come l'imprenditore avesse fittiziamente intestato, a se stesso a ad altre persone compiacenti, beni riconducibili ad una cosca, portando avanti, nell'interesse del sodalizio, anche attività imprenditoriali.