Lenzuolo contro la mafia, iniziativa anche a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Anche a Bologna, come in altre città d'Italia, questa mattina è stato esposto il lenzuolo realizzato dalla Fondazione Falcone e dal Ministero dell'Istruzione in ricordo dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, in occasione del 29esimo anniversario delle stragi di Capaci e Via d'Amelio. Il lenzuolo, delle dimensioni di circa due metri per tre su cui è stata realizzata un'immagine che raffigura i volti dei due magistrati realizzata dal designer Carlo Fiore, è stata affissa sul balcone dell'edificio comunale che ospita la sede del quartiere Borgo Panigale-Reno, in via Marco Emilio Lepido. L'iniziativa - spiega una nota del comando dei Carabinieri - si inquadra in un più ampio contesto nel quale l'Arma sostiene in via esclusiva la Fondazione Falcone, che ha recapitato i lenzuoli a vari comandi d'Italia, tra cui quello di Bologna. Ad apporre il lenzuolo è stata, insieme ai militari, la vicepresidente del Quartiere Borgo Panigale-Reno Silvia Manfredini. (ANSA).