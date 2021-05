Jessica Rossi, dopo oro la bandiera,è gioia infinita

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - "Sapevo da ieri sera che avrei fatto, assieme a Elia Viviani, la portabandiera dell'Italia a Tokyo. Me lo aveva anticipato al telefono il presidente del Coni Giovanni Malagò. Ma ora che mi dite che la cosa è stata ufficializzata provo una gioia infinita, sono felice, è una cosa fantastica".

Così, al telefono con l'ANSA, l'olimpionica di Londra del tiro a volo Jessica Rossi commenta la scelta del Coni. "Per ogni atleta l'apice della carriera è gareggiare all'Olimpiade - dice ancora la Rossi - e io adesso farò la portabandiera. Credo sia il massimo, mi date una notizia bellissima e con me ci sarà tutto il mondo del tiro a volo". (ANSA).