F1: Monaco; a Perez le prime libere, super Sainz è secondo

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Il messicano Sergio Perez con la Red Bull è stato il più veloce nelle prime prove libere del gran premio di F1 di Montecarlo, in programma domenica sul circuito cittadino del Principato di Monaco. Alle sue spalle, staccato di appena 119 millesimi, il ferrarista Carlos Sainz, che ha svolto una sessione molto veloce, facendo sempre ottimi tempi, anche dopo aver quasi toccato le barriere, rischiando di finire anzitempo le prove, come accaduto al compagno di squadra Charles Leclerc, che si è fermato dopo pochi giri per un problema tecnico.

Il terzo miglior tempo l'ha fatto l'altro pilota della Red Bull Max Verstappen, seguito dal francese Pierre Gasly sull'AlphaTauri, e dai due piloti Mercedes, il campione del mondo Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Il pilota italiano Antonio Giovinazzi su Alfa Romeo ha fatto il 12mo tempo. Seconde libere nel pomeriggio. (ANSA).