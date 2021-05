Covid: in E-R 464 nuovi contagi, altre sei vittime

Continua il calo di contagi e ricoveri Covid in Emilia-Romagna: i nuovi positivi di oggi, su circa 21.700 tamponi, sono 464, età media 36 anni. In terapia intensiva ci sono 137 pazienti (8 in meno rispetto a ieri) e nei reparti Covid 887 persone (50 in meno). Altre sei le vittime, età media 85 anni.

La situazione dei contagi nelle province vede Modena in testa con 108 nuovi casi e Bologna con 94 (più 8 del circondario imolese). A seguire: Parma (61), Reggio Emilia e Rimini (entrambe con 53 casi); poi Ravenna e Cesena (21 casi ognuna), quindi Forlì (17), Piacenza (16), Ferrara (12).

I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 21.707 (-304 rispetto a ieri), il 95% in isolamento a casa.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, alle 16 risultano somministrate complessivamente 2.282.899 dosi. I cittadini che hanno completato l'immunizzazione sono 767.772.