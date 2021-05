Bagno di Romagna aspetta il Giro, gnomi e mostre all'aperto

Tra mostre a cielo aperto e allestimenti a tema sugli gnomi, diventati da qualche anno, insieme alle terme, il simbolo del paese, Bagno di Romagna attende in festa l'arrivo della 12/a tappa del Giro d'Italia.

Dal 14 maggio è visitabile lungo i tre chilometri della pista ciclopedonale che collega San Piero in Bagno a Bagno di Romagna, dove si concluderà la corsa, la mostra 'Un Giro nella Storia', con le 104 prime pagine della Gazzetta dello Sport dedicate ai vincitori del Giro, dal 1909 ad oggi.

Gadget ufficiale della tappa i cappelli a punta, in onore del Sentiero degli Gnomi e del Regno della Fantasia, in rosa e rosso in edizione limitata di 1.000 copie per l'arrivo, sono stati donati a tutti i bambini dei nidi, delle materne, delle elementari, per ringraziarli dei disegni realizzarti e sparpagliati per la cittadina. Sono stati anche distribuiti a tutti gli esercizi commerciali del Comune, dagli alberghi ai ristoranti, dai bar ai negozi.

Ad accogliere turisti, un tetto di ombrelli rosa e bianche per le strade e un grande gnomo alto 3,5 metri è stato posizionato nella rotonda di ingresso della E45. Le piccole creature delle storie fantasy sono diventate un simbolo del paese sull'Appennino forlivese dopo che una decina di anni fa, in seguito a un avvistamento nel bosco da parte di un cittadino, sono addirittura finiti in un fascicolo della Forestale.

Un gruppo di cittadini ha poi creato uno Stivale sul prato alle porte del Paese, con l'indicazione delle tappe.