Al via riprese docu-film sulla storia del liscio in Romagna

(ANSA) - BOLOGNA, 20 MAG - Un documentario per raccontare la storia del liscio, partendo dalla Romagna e arrivando fino a Bologna. Il film, diretto dalla regista e produttrice Alessandra Stefani, s' intitola 'La moda del liscio' e ripercorrerà le tappe che hanno contraddistinto questo genere musicale grazie alle voci di musicisti, direttori d'orchestra, cantanti. Undici interviste, un passaggio in diversi territori della Romagna: le riprese sono già iniziate e dureranno circa tre settimane.

Stefani, fondatrice della Scarabeo Entertainment di Sassuolo (Modena), sarà affiancata da un cast tecnico al femminile, il montaggio verrà curato da Marco Spoletini e tutto è stato pensato, dal set al lavoro della troupe, prestando attenzione alla sostenibilità ambientale.

"I protagonisti del liscio - spiega Stefani - si racconteranno per spiegare a tutti un fenomeno italiano, che ha superato i confini della Romagna". (ANSA).