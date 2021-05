Abusi su minori, arrestato settantenne nel Reggiano

Un settantenne è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata dai Carabinieri di Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, in seguito agli ulteriori accertamenti investigativi dopo che era già stato denunciato ad aprile per aver molestato alcune minorenni. L'anziano, secondo le indagini, avrebbe abusato di alcuni alunni di una scuola della Val d'Enza. In precedenza, molestie e abusi sarebbero state rivolte anche verso due donne all'esterno di un bar. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.