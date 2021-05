A Parma riprende la rassegna Arcipelago di suoni

Frutto della collaborazione tra le fondazioni Toscanini e Teatro Due di Parma e finalizzato all'esplorazione degli strumenti musicali e delle loro possibilità, il progetto L'Arcipelago dei suoni, dedicato ai bambini dai 7 ai 10 anni e alle famiglie, si terrà il 30 maggio, 6 e 15 giugno prossimi alternativamente presso l'una o l'altra sede, dopo la chiusura imposta dalle regole anti Covid.

I tre incontri saranno legati da un'avvincente storia del drammaturgo Francesco Bianchi raccontata sotto forma di piccoli testi teatrali in musica con un protagonista: Arturo, giovane ragazzo che intraprende un curioso viaggio per salvare la sua città dal mostro Rugmor, che mangia i suoni producendo rumori assordanti, e vuole arruolare una compagnia di eroi che lo aiutino in questa impresa. Gli eroi in questione sono, ovviamente, gli strumenti musicali. Gli strumenti protagonisti sono il corno (30 maggio) e le Percussioni (6 giugno), presso la Sala Pizzetti del Paganini Congressi; mentre l'ultimo sarà una sorta di gran finale, il 15 giugno in Arena Shakespeare, in cui avrà luogo lo scontro fra il mostro Rugmor e l'orchestra al completo, diretta da Giuseppe Montesano.

Informazioni: www.teatrodue.org, www.latoscanini.it.