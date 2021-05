Bonaccini: presto vaccineremo operatori del turismo

Le vaccinazioni dei 40enni, che da lunedì possono registrarsi al portale della Regione, in Emilia-Romagna partiranno "verso fine giugno, perché prima vogliamo completare gli anziani e i fragili". Lo ha annunciato il presidente della Regione Stefano Bonaccini, che ha anche anticipato che nei prossimi giorni cominceranno le vaccinazioni per gli operatori turistici.

"A breve - ha detto - partiremo con gli operatori del turismo: i balneari e le strutture ricettive". Sul tema del turismo è in corso anche un confronto sul governo, relativo alla questione delle vaccinazioni nei luoghi di vacanza. "Il tema vero - dice Bonaccini - rimane il numero di dosi a disposizione, perché se si devono vaccinare i turisti, bisogna avere la certezza che vengano rese disponibili le dosi necessarie per farlo". (ANSA).