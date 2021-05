Scontro fra auto e moto nel Bolognese, morto 27enne

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Incidente mortale intorno alle 18 a Pianoro, nel Bolognese. Per cause al vaglio della polizia locale, lungo via Nazionale, nei pressi di via del Sassetto, si è verificato uno scontro tra un'auto e una moto, condotta da un giovane di 27 anni. Per l'urto il motociclista è caduto a terra, le sue condizioni sono apparse fin da subito molto gravi.

Immediato l'intervento del 118, sul posto con automedica e due ambulanze. Trasferito all'Ospedale Maggiore, il giovane è deceduto poco dopo. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. In via Nazionale, per la viabilità, sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. (ANSA).