Festival dell'arte urbana, writer in azione a Bologna

Per otto giorni, dal 26 maggio al 2 giugno, l'ex scalo ferroviario del Ravone a Bologna torna la culla del graffitismo italiano con gli interventi dei writer che lo frequentavano negli anni Novanta e di tre grandi nomi del muralismo internazionale: Corn79, Giorgio Bartocci e Luca Zamoc.

In programma anche una mostra con le gallerie più all'avanguardia nel campo della ricerca sull'arte urbana, musica e laboratori. 'Urbana-Underground Art Project', nel distretto di DumBO in via Casarini, è un progetto artistico a cura di Simona Gavioli che mira a ripopolare l'ex scalo restituendogli la sua identità di "culla delle pratiche urbane". Dalla metà degli anni Novanta il Ravone - oggi di proprietà di Fs Sistemi Urbani, ma in concessione a Open Event, società formata da Eventeria e Open Group - era una delle principali 'yarde' in Italia, frequentata da writer provenienti da tutto il mondo: l'iniziativa racconterà la storia del Ravone e i successivi sviluppi del writing e dell'arte urbana. Corn79, Bartocci e Zamoc soggiorneranno per una settimana a Bologna per realizzare tre interventi su altrettante facciate di DumBO, mentre un gruppo di writer coordinati da Chob, come un grande collettivo, si approcceranno ad una parete come se stessero dipingendo un vagone di un treno in un'azione-performance, e la mostra 'Non solo muri' proporrà un focus sui possibili esiti dell'arte urbana nel momento in cui si stacca dal suo supporto convenzionale, il muro, per approdare a tecniche e contesti differenti. Durante la settimana del festival saranno inoltre organizzati tre laboratori per altrettanti pubblici diversi (infanzia, giovani, adulti con disabilità) per stimolare la creatività attraverso l'arte urbana. Ogni giorno in programma anche dj set e musica live. L'ingresso è gratuito, con registrazione obbligatoria su Eventbrite. (ANSA).