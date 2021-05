Covid: salvati a Modena 400mila vaccini Moderna

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Salvati sabato a Modena,400.000 vaccini Moderna messi a rischio da un guasto meccanico del camion che li trasportava. Nel dettaglio - spiega la Regione - il mezzo con a bordo il siero anti-Copvid prodotto dalla casa americana ha avuto un guasto mettendo a repentaglio il prezioso carico - che deve essere conservato in celle refrigerate - salvato dall'intervento tempestivo dei sanitari modenesi che, in costante contatto con l'azienda produttrice, hanno provveduto al trasferimento dei vaccini nelle celle frigorifere dell'Hub vaccinale dell'ex Caserma Setti.

Qui i vaccini sono stati conservati per il tempo necessario al recupero della temperatura delle celle frigorifere del camion, dove sono stati poi ricollocati per essere definitivamente trasferiti su un nuovo mezzo, ripartito con destinazione Pratica di Mare, per essere distribuite nel Paese.

"Ringraziamo, e lo facciamo anche a nome del Commissario per l'emergenza, il generale Figliuolo, che ci ha fatto personalmente questa richiesta, tutti i nostri sanitari che hanno permesso di salvare i vaccini - osservano in una nota il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, e l'assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini -: senza il loro intervento questa grande quantità di dosi sarebbe sicuramente andata perduta".

Proprio oggi dall'azienda produttrice americana è giunta la conferma che le dosi sono state correttamente trattate e quindi sono integre e somministrabili senza limitazioni Questo intervento, aggiungono Bonaccini e Donini, "è una ulteriore conferma della competenza, della professionalità e della capacità di operare in situazioni di emergenza del personale sanitario di questa regione, impegnato ogni giorno a far funzionare la macchina vaccinale. Quindi- concludono - un grazie di cuore a loro e anche al generale Figliuolo, che ha dimostrato una non scontata sensibilità nel ricordare uno ad uno tutti i professionisti coinvolti per il loro 'intervento provvidenziale'" (ANSA).