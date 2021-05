Covid: calano ancora i contagi in E-R, 328 nuovi casi

Calano ancora i casi giornalieri di positività al Coronavirus individuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna: sono infatti 328, tre in meno di ieri: per il terzo giorno consecutivo si registra il valore più basso del 2021. Sono stati individuati sulla base di 23.121 tamponi, fra molecolari e antigenici, 131 di loro sono asintomatici e l'età media è di 37,8 anni. Si contano però ancora 9 morti.

I casi attivi scendono a 22.014, il 95% dei quali in isolamento domiciliare. Calano ancora i ricoverati, vicini a scendere sotto quota mille: sono infatti 145 (quattro in meno di ieri) i pazienti in terapia intensiva, 937 (-66) quelli negli altri reparti Covid.

Le vittime hanno un età compresa fra i 62 e gli 89 anni e sono due in provincia di Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, uno a Modena, Bologna e Piacenza. Dall'inizio della pandemia le vittime, in Regione, sono 13.116. (ANSA).