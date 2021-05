Bologna conferisce la Turrita d'Argento a Giovanni Pelagalli

Il sindaco di Bologna Virginio Merola ha conferito nella Sala Rossa di Palazzo d'Accursio a Giovanni Pelagalli, in occasione del suo ottantesimo compleanno, la Turrita d'Argento, che viene assegnata a persone, aziende, associazioni o istituzioni che abbiano contribuito al progresso della città. Consiste in una riproduzione argentata di Bologna, con mura e torri, in epoca medievale.

Pelagalli è stato creatore e artefice del Museo della comunicazione e del multimediale 'Mille voci... mille suoni' che porta il suo nome ed è dal 2007 Patrimonio Unesco per la Cultura. Il Museo, nato nel 1989, oggi conta oltre duemila pezzi esposti, originali e restaurati, funzionanti, capaci di raccontare le origini e l'evoluzione dei mezzi di comunicazione.

Radio, tv, calcolatori, grammofoni, strumenti meccanici risalenti addirittura al '700. Di particolare rilevanza il salone dedicato a Guglielmo Marconi, allestito con rari pezzi originali e cimeli che testimoniano la grande statura scientifica dello scienziato bolognese, nonché una collezione filatelica con emissioni provenienti da tutto il mondo dedicate allo stesso Marconi e all'invenzione della radio. E' inoltre presente una biblioteca con un'importante raccolta di volumi rari, stampe, monete, riviste d'epoca e una cineteca-videoteca.

"Visitare questo Museo - ha detto durante la cerimonia l'assessore alla cultura Matteo Lepore, illustrando le motivazioni del conferimento - è come fare un viaggio nel tempo accompagnati dal suono, dalle immagini e dagli oggetti che hanno fatto la storia della musica, del cinema, della comunicazione nel suo complesso". (ANSA).