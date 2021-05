Ambiente:E-R rafforza il verde,piantati 580.000 nuovi alberi

(ANSA) - BOLOGNA, 19 MAG - Terminata, lo scorso aprile, la prima fase, si rafforza il progetto "Mettiamo radici per il futuro", il piano varato dalla Regione per incrementare la superficie boschiva e le aree verdi con la messa dimora di 4,5 milioni di nuovi alberi, uno per ogni abitante, entro i prossimi quattro anni. Nei primi sei mesi del progetto - è stato spiegato in una videoconferenza stampa dalle assessore regionali all'Ambiente, Irene Priolo, e alla Montagna, Parchi, Forestazione e Programmazione territoriale, Barbara Lori - sono stati piantumati 580.000 alberi, distribuiti gratuitamente a scuole, associazioni, enti pubblici, aziende private e singoli cittadini attraverso una rete di 18 vivai accreditati, superando l'obiettivo fissato a quota 500.000.

Ora, approvato nei giorni scorsi un nuovo bando, scatta la fase due che prevede una dotazione finanziaria di oltre 1,6 milioni di euro, per sostenere interventi di forestazione urbana che di qui alla fine del 2021 vedranno come protagonisti gli oltre 200 comuni di pianura a cui dallo scorso mese di marzo sono state estese le misure del Piano regionale sulla qualità dell'aria. (ANSA).