Carabinieri: Nsc E-R, circolare esplicativa sulla mensa

Il Nuovo sindacato carabinieri Emilia-Romagna chiede "una circolare esplicativa sul diritto alla mensa, chiara e che non lasci spazio a interpretazioni di ogni singolo comandante". Il diritto, spiega il sindacato "non può e non deve mai essere percepito come una pressione lavorativa". Serve inoltre "una revisione degli organici per compensare le carenze".

Sono i temi emersi dagli incontri della segreteria regionale con i segretari attivi nel territorio. Il segretario generale regionale Armando De Angelis ieri è stato a Ravenna per la costituzione di parte civile nel processo contro tre persone per l'omicidio di un carabiniere nel 1987. Nel Modenese la segreteria ha raccolto le esigenze degli iscritti e c'è stato un confronto tra il comandante della Compagnia di Carpi, il segretario generale aggiunto Giovanni Morgese e il segretario regionale Andrea Di Virgilio. L'attività sindacale é proseguita a Modena con incontri con il comandante del Norm e il comandante provinciale. (ANSA).