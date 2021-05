Auto investe capriolo, morta la donna al volante

Non ce l'ha fatta la donna rimasta ferita ieri mattina in un incidente stradale nel tratto bolognese della A14, a Borgo Panigale, provocato da un capriolo che tentava di attraversare l'autostrada. Enrica Franchini, 49 anni, di Sassuolo (Modena), è morta all'ospedale Maggiore di Bologna dove era ricoverata in gravissime condizioni. La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi.

Nell'incidente era rimasta ferita in modo lieve la sorella 52enne che era in auto con lei. L'Audi sulla quale viaggiavano in direzione Modena aveva investito il capriolo, che dopo aver sfondato il parabrezza aveva attraversato l'intero abitacolo finendo nel bagagliaio. (ANSA).