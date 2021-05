Incidenti lavoro: muore schiacciato da cancello nel Piacentino

Un operaio di 51 anni è morto a causa di un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina vicino a Croara, località della Valtrebbia in provincia di Piacenza.

L'uomo stava montando un cancello di acciaio in un cantiere edile quando all'improvviso si è sganciato dalle guide e gli è caduto addosso schiacciandolo. Fatale, in particolare, sarebbe stato il colpo alla testa. Sul posto è intervenuta anche l'eliambulanza del 118, ma l'uomo era morto sul colpo. La dinamica è comunque ancora al vaglio dei carabinieri. (ANSA).